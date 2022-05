Addio caldo africano: in Brianza arrivano pioggia e forti temporali

Breve ma intenso l'assaggio d'estate con temperature fino a 35° che hanno investito Monza e Brianza in questi giorni. Ma tutto sta per stravolgersi.

Come riporta Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo il caldo africano sta per vedersela con il suo antagonista, il flusso fresco e instabile atlantico che ha già portato forti temporali tra Francia e Germania e che promette di portarne anche da noi. Il declino anticiclonico sarà graduale e inizierà dalle regioni del Nord Italia, prime ad essere raggiunte dalle infiltrazioni instabili che si proporranno con temporali già tra domenica e lunedì poi nuovamente a inizio settimana. In una prima fase saranno fenomeni isolati poi più diffusi, questo soprattutto martedì ma i contrasti termici molto accesi fanno temere fenomeni anche forti e grandingeni con colpi di vento.

Le previsioni a Monza

Ma vediamo nello specifico Monza e Brianza. A Monza oggi domenica 22 maggio i cieli saranno in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Lunedì 23 le correnti più fresche in quota determineranno l'allontanamento dell'anticiclone e l'instaurazione di un regime più instabile. Per questo motivo, saranno possibili temporali sparsi su Alpi, Prealpi e zone pedemontane nel pomeriggio-sera. Temperature massime ancora prossime ai 34-35°C in pianura.

Da martedì 24 maggio sono invece previste piogge e rovesci anche temporaleschi soprattutto in serata dove sono previsti 13mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3532m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Mercoledì 25 la circolazione depressionaria sarà responsabile di acquazzoni e temporali nella prima parte del giorno. A Monza cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C.

A partire da giovedì tornerà il bel tempo. Temporali e piogge, tuttavia, daranno qualche sollievo sul fronte della società ma non risolveranno la preoccupante situazione in cui versa la Lombardia e tutto il Nord-Ovest dell'Italia.