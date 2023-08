Picchi oltre 38° e anche di notte non si respira: la Brianza nella morsa del caldo

Si continua a boccheggiare e quella di oggi, mercoledì 23 agosto, prevede essere la giornata più calda di questa (infernale) settimana.

Secondo le previsioni di 3bMeteo a Monza e in Brianza le temperature non scenderanno sotto i 30°, anche di sera. Il picco è previsto intorno alle 16 quando si raggiungeranno i 38,3°. Temperature molto elevate per tutta la giornata e alle 23 dovremmo avere ancora oltre 31°.

La situazione sarà pressoché identica fino a sabato: tre giorni di caldo intenso con minime di 25° e massime che raggiungeranno i 37°. Si dovrebbe tornare a respirare nella giornata di domenica quando a Monza e in Brianza sono previsti acquazzoni che faranno abbassare le massime di almeno 10°.