A Monza e in Brianza estate solo fino a sabato: da domenica forti temporali

Con l'arrivo dell’anticiclone africano i prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima tipicamente estivo. Ma il caldo ha le ore contate: da domenica infatti è previsto il ritorno di piogge e temporali, anche di forte intensità, che anche a Monza e in Brianza si accompagneranno a un nuovo abbassamento delle temperature.

A spiegarlo è l'esperto Lorenzo Badellino di 3B Meteo: "Dalle latitudini nord africane è iniziata la progressiva rimonta dell’anticiclone che favorirà una stabilizzazione del tempo anche sulla Lombardia e un graduale aumento delle temperature, tanto da farci assaporare la prima ondata di caldo estivo della stagione - sottolinea - Le condizioni nei prossimi giorni saranno caratterizzate dalla prevalenza del bel tempo, anche se durante le ore pomeridiane si assisterà al consueto sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità dei rilievi alpini, che potranno sfociare in qualche rovescio o breve temporale di calore, in esaurimento nel corso della serata. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e il culmine del caldo è atteso tra venerdì e sabato, quando i valori massimi potranno toccare e localmente superare i 30°C".

In particolare, spiegano ancora gli esperti, a Lecco e Como sono attese massime di 27/28°C, a Monza 28/29°C, a Milano 29/30°C, a Brescia 30/31°C.

Tuttavia la situazione meteorologica è destinata a variare presto: "Già tra il pomeriggio e la sera di sabato le Alpi vedranno aumentare l’instabilità, con alcuni rovesci che potrebbero sconfinare alle adiacenti aree di pianura - conclude l'esperto - Domenica invece una perturbazione in arrivo da ovest determinerà una netta inversione di tendenza, con il ritorno di piogge e temporali anche di forte intensità e con un calo delle temperature".