In Brianza esplode l'estate: in settimana si toccheranno i 35°

A Monza e in Brianza esploderà l’estate e nei prossimi giorni si toccheranno i 35°. Le previsioni di 3bMteo per questa settimana saranno tipicamente estive. Non ci saranno nubi all’orizzonte e le temperature massime per tutta la settimana supereranno i 30° raggiungendo mercoledì, giovedì e domenica i 35°. In aumento anche le temperature minime che si attesteranno intorno ai 20°.

“Sul Mediterraneo centrale e sull'Italia continua a rinforzarsi l'anticiclone africano che ci accompagnerà nel corso della prima parte della settimana – spiega Lorenzo Badellino di 3bMeto -. L'alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta e favorirà non solo tempo in gran parte stabile e soleggiato, ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo della prima fiammata africana dell'estate 2023. In prossimità dell'arco alpino però giungeranno infiltrazioni umide dalla Penisola Iberica e dalla Francia, responsabili di qualche rovescio o temporale di calore che di tanto in tanto potrà sconfinare alle adiacenti zone della Val Padana. L'anticiclone tuttavia non sembra essere troppo longevo e già a partire da giovedì subirà probabilmente un attacco ad opera di una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un deciso ridimensionamento delle temperature".