Monza e Brianza nella morsa del caldo: temperature fino a 30° anche di notte

Non sembra proprio arrestarsi questa ondata di caldo dovuta all'anticiclone africano e alla massa di aria rovente che ha stravolto Monza e tutta la Lombardia. Questo fine settimana, 16 e17 luglio non sono previste piogge e anche per la prossima la situazione sembra rimanere stazionaria. Le temperature che questo fine settimana si fermeranno a 34-35° di massima sono destinate a salire a partire da martedì 19 con picchi che potrebbero sfiorare anche i 38-40°.

"Dopo il 37-38°C di venerdì 15 luglio, finora la giornata più calda dell'estate - come spiega il meteorologo di 3B Meteo, Federico Buscemi - Farà tanto caldo anche di notte, con notti tropicali per le temperature che, ad esempio a Milano (ma anche a Monza ndr), si manterranno al di sopra dei 30°C anche fino a sera, e temperature minime della notte che rimarranno ovunque al di sopra dei 25°C (a Milano addirittura non si scenderà mai al di sotto dei 24-25°C)".

La tregua dal caldo



"Una possibile via d'uscita da questo periodo infernale - afferma Buscemi 3B Meteo - al momento si intravede intorno al weekend della prossima settimana, quindi dal 22-23 luglio, quando l'avvicinamento di aria più fresca potrebbe determinare un peggioramento delle condizioni meteo, con temporali localmente anche di forte intensità e un calo delle temperature. Naturalmente, data la distanza temporale dall'evento, questa tendenza necessita di conferme nei prossimi giorni".