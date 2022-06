Monza sarà un "forno": temperature in aumento. Anche di notte non ci sarà tregua

Il rovente anticiclone nord africano non molla la sua presa: dopo aver portato un caldo record su tutta l'Europa sudoccidentale, con picchi di 40° in Spagna e Francia, in questo fine settimana e ancor più a inizio della prossima settimana, raggiungerà la nostra Penisola con tanto sole e clima rovente. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo. Tutta la Brianza soffre anche la siccità e le temperature previste per la prossima settimana, almeno fino a venerdì, si aggirano sui 35° con un picco giovedì 23 giugno di 37°. Anche di notte le temperature medie in Brianza restano altissime, fino a 25° e mai sotto i 23°.

I primi temporali, che potrebebro portare un pò di sollievo non solo alle persone ma soprattutto a alberi e prati, sono previsti solo a partire da venerdì 24. La siccità in tutta la Lombardia sta diventando un problema concreto e si sta andando verso lo stato di crisi idrica regionale se non addirittura verso il razionamento dell'acqua.

Dalla metà della prossima settimana "...il gran caldo, spiega 3bmeteo, potrebbe allentare leggermente la morsa al Nord, specie regioni di Nordovest, stante l’arrivo di correnti più fresche atlantiche che potrebbero dar luogo ai primi rovesci o temporali sui rilievi. Al Centro le temperature potrebbero iniziare a scendere da domenica mentre al Sud se ne riparlerà la prossima settimana. Si tratta ad ogni modo di una tendenza, che andrà ulteriormente analizzata e confermata", concludono.