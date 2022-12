A Monza potrebbe scendere la prima neve

In questa settimana potrebbe esserci la prima pioggia mista neve a Monza e a Milano. L'irruzione d'aria fredda che sta interessando il Nord Italia da qualche giorno potrebbe portare giovedì in città e nell'hinterland, infatti, nevischio senza particolari accumuli.

"Già martedì mattina qualche fiocco svolazzante potrebbe interessare Milano - sottolineano a MilanoToday Edoardo Ferrara e Lorenzo Badellino di 3BMeteo.com -, si tratterebbe di nevischio ma senza accumulo. Poi per giovedì confermata una nuova e più incisiva perturbazione con precipitazioni più consistenti e diffuse, che potranno assumere a tratti carattere nevoso tra Lomellina e Pavese, ma episodi di pioggia mista a neve non sono esclusi anche a Milano, ad ora però senza accumuli, specie in serata, con le temperature che risaliranno sopra lo zero". Le stesse previsioni valgono anche per il capoluogo brianzolo.

In questa settimana di giorno le temperature si manterranno tipicamente invernali, tra i 2 e 4 gradi, con possibili gelate notturne.