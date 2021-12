A Monza potrebbe nevicare ancora

Sulla città già imbiancata potrebbe nevicare ancora. Dopo i fiocchi caduti nella giornata dell'Immacolata a Monza e in Brianza per venerdì 10 dicembre le previsioni di 3B Meteo non escludono la possibilità di nuove precipitazioni anche a carattere nevoso (di nevischio). Dopo una mattinata nuvolosa, nel pomeriggio il cielo dovrebbe essere coperto con pioggia mista a neve con temperature che oscilleranno tra -1 e 3 gradi.

Le previsioni

"A Monza venerdì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata" spiegano i metereologi di 3BMeteo. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 567m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest".

L'arrivo di una nuova perturbazione provocherà un incremento della nuvolosità su tutta la regione, con deboli precipitazioni che interesseranno principalmente i settori alpini e le pianure meridionali, nevose fino a quote di pianura. Temperature rigide con gelate diffuse tra notte e mattina, valori minimi fino a -4/-8°C; valori massimi in diminuzione, compresi entro 3/5°C.