Vicino a Monza sono scesi i primi fiocchi di neve

La prima neve dell'anno è arrivata. Alle porte della Brianza, tra Busnago e Trezzo sull'Adda, nella mattinata di giovedì 19 gennaio sono scesi i primi fiocchi di neve. Le precipitazioni inizialmente avevano carattere piovoso, acqua mista a neve, e poi si sono fatte più intense e intorno alle 8.30 sono scesi i primi fiocchi bianchi. A Monza e provincia invece al momento solo pioggia.

"A Milano e in Lombardia - avevano spiegato gli esperti di 3bmeteo - si è aperta una settimana più invernale a causa della discesa di aria più fredda artica verso il Mediterraneo che rinvigorirà un vortice di bassa pressione sul Nord Italia. Questo sarà responsabile di nuovi fenomeni a più riprese con nevicate in calo fino a quote collinari o a tratti in pianura, soprattutto nella giornata di martedì. Un nuovo vortice transiterà anche giovedì con possibilità di nuovi fenomeni nevosi fino in pianura, specie sui settori centro-orientali della Lombardia. Clima freddo pienamente invernale.

Le previsioni

"Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio , sono previsti 9 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 569 m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente", scrivono i meteorologi per l'area di Milano.

"Una fredda circolazione depressionaria - prosegue 3bmeteo - si approfondisce sulla regione determinando molte nubi con deboli nevicate dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio ; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio; sulle Orobie cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a nevicate anche intense dal pomeriggio; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio, in intensificazione dalla sera; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in intensificazione pomeridiana. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 650 metri".