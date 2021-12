La prima neve a Monza e in Brianza

E' arrivata davvero. A Monza e in Brianza nella tarda mattinata di mercoledì 8 dicembre sono caduti i primi fiocchi di neve. Non è stato un risveglio "imbiancato" e la prima neve è arrivata con un po' di ritardo rispetto alle previsioni tanto che inizialmente le precipitazioni erano di natura piovosa. Poi i fiocchi, inconfondibili, hanno fatto capolino.

Il piano neve a Monza

Il comune di Monza ha predisposto un piano neve per evitare i disagi che già l'anno scorso si erano verificati. Da giorni le previsioni meteo annunciano una giornata dell'Immacolata sotto la neve. Il Comune dalle 22 di ieri, martedì 7 dicembre, ha predisposto interventi con mezzi spargisale in diverse zone della città: all'ospedale San Gerardo (via Pergolesi); pronto soccorso (via Pergolesi e via Cadore); Policlinico (via Amati); Clinica Zucchi (via Zucchi e via Appiani); stazione ferroviaria (via Arosio) e parcheggio bus via Turati/porta Castello; questura (via Montevecchia/via Grigna); cpomando dei carabinieri (via Volturno); comando della polizia locale (via Marsala); comando della guardia di finanza (piazza Diaz/via Magenta); comando dei vigili del fuoco (via Mauri); piazza Cambiaghi e piazza Trento e Trieste (aree di mercato); sottopasso via Toniolo; sottopasso viale Libertà; sottopasso via Buonarroti/viale delle Industrie; sottopasso via Rota/via Grassi; sottopasso via della Guerrina; sottopasso via Stradella; sovrappasso via Aquileia; sottopasso via Bergamo; sovrappasso via Sant'Albino/viale Stucchi/via Salvadori; sottopasso via Tolstoj/via Sant'Alessandro; sottopasso via Fiume/via Monte Pasubio; sottopasso via Casati/via D'Annunzio/via Fossati.

Un secondo giro di sale è previsto sulle strade principali nella mattinata di oggi, 8 dicembre, per evitare la formazione del ghiaccio e garantire la circolazione nelle massime condizioni di sicurezza possibili.

Neve sui marciapiedi: chi deve pulire?