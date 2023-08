Nubifragio in Brianza: in 15 minuti raffiche di vento fortissime, grandine e alberi caduti

Era stato annunciato con la (tripla) allerta meteo della Protezione civile il violento nubifragio che ha colpito anche la Brianza, in alcune zone in maniera molto intensa in altre lievemente. È certo che è stato tutto concentrato in 15 minuti a partire dalle 16.10 di oggi 26 agosto.

Il video che ci arriva dalla zona di Briosco rende l'idea della violenza del vento seguito da un temporale con grandine. A Arcore ci hanno segnalato un grosso albero caduto in strada in via Abate d’Adda a causa del vento fortissimo. Stessa cosa a Lissone con alberi caduti in via Riva e Pacinotti. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuoverli per riaprire le vie al traffico.

A Milano però le cose sono andate decisamente peggio: deviati o sostituiti con bus alcuni tram di Atm, a causa di rami trasportati dal vento sui cavi della rete elettrica. Sulla Tangenziale Ovest risulta essere caduto un albero all'altezza di Assago. La polizia locale ha chiuso momentaneamente il tratto interessato. Anche stanotte e domani in tutta la Brianza e la Lombardia sono previsti fenomeni brevi ma molto intensi.

Come è andata dalle vostre parti?