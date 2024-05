E' stata emessa una nuova allerta per maltempo a Monza e in Brianza

Ancora un'allerta per maltempo a Monza e in Brianza. Prosegue anche sul territorio provinciale l'allerta in codice arancione per il rischio idrogeologico e per il rischio idraulico.

Nuova allerta per il rischio di temporali forti in codice giallo. L'avviso di crititicà che riguarda anche il nodo idraulico di Milano e la zona della Pianura Centrale, aree su cui insiste la provincia di Monza e Brianza, è in vigore dalle 14 di giovedì 16 maggio e cesserà a mezzanotte di venerdì 17 maggio.

Le previsioni

"Una vasta area depressionaria rimane isolata e semi-stazionaria sull'Europa Occidentale, veicolando verso il Nord Italia masse d'aria umide e instabili a più riprese. In particolare, nel pomeriggio di oggi 16/05 avremo un nuovo transito di rovesci e temporali, quest'ultimi anche organizzati e localmente di forte intensità. Diversamente rispetto a quanto accaduto nelle ultime 24-36 ore, il transito dei fenomeni sarà più rapido e si concluderà già entro la serata odierna. Nel dettaglio, già dal primo pomeriggio rovesci e temporali impegneranno i settori dell'Appennino e della pianura meridionale, propagandosi velocemente verso Nord-Est nelle ore successive, interessando quindi gran parte dei settori di pianura e prealpini" spiegano dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali.

"Si segnala che sulla pianura orientale sussiste una maggiore probabilità di temporali forti. A fine evento, considerando il prevalente carattere convettivo delle precipitazioni, si specifica la possibilità di accumuli locali fino a 50-80 mm. Per la giornata di domani 17/05 sulla Lombardia è attesa ancora della debole o al più moderata instabilità, con possibilità di rovesci e temporali sparsi in area alpina e prealpina dal pomeriggio, mentre appare occasionale l'interessamento della pianura. La probabilità di temporali forti per la giornata di domani rimane molto bassa. Si segnala che a causa delle precipitazioni che hanno interessato il bacino del fiume Po negli ultimi giorni, è previsto nelle prossime ore l'innalzamento dei livelli idrometrici nel tratto lombardo".

Oltre 130 interventi a Monza e Brianza

Allagamenti, strade inagibili, sottopassi pieni di acqua, auto intrappolate a causa di esondazioni e cedimenti. Monza e la Brianza sono state già duramente colpite dall'ondata di maltempo che si è riversata sul territorio nella giornata di mercoledì 15 maggio. Sono stati oltre 130 gli interventi gestiti sul territorio da parte dei vigili del fuoco di Monza con operatori fluviali e gommoni e l'ausilio dei comandi di Lecco, Verese, Bergamo e Genova.