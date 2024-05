Allerta gialla per temporali forti: nuova ondata di maltempo a Monza e in Brianza

Temporali in arrivo. Nuova allerta maltempo in codice giallo a Monza e in Brianza. La protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un'allerta per il rischio di forti temporali valida a partire dalle 18 di mercoledì 29 maggio. L'avviso di criticità riguarda il nodo idraulico di Milano e l'area della pianura centrale in cui insiste anche la provincia di Monza e Brianza.

Le previsioni

"Tra il pomeriggio e la sera di oggi 29/05 si prevedono locali rovesci o isolati temporali sui rilievi, lievemente più probabili sulle zone prealpine e su Appennino. I fenomeni convettivi saranno in occasionale estensione alle zone di pianura adiacenti. Momentanea attenuazione ed estinzione delle precipitazioni in serata. In tarda serata una blanda intensificazione dei flussi umidi sulle zone occidentali potrà favorire nuovi rovesci o locali temporali. Ventilazione generalmente debole, con qualche rinforzo in quota sui rilievi settentrionali e qualche locale rinforzo durante gli eventi convettivi più marcati" spiegano dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali.

"Nelle prime ore di domani 30/05 previsti rovesci sparsi o locali temporali sulle zone occidentali, in lenta estensione verso le zone di pianura centrali ed orientali. Tra il primo pomeriggio e la serata si attendono nuovi rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in estensione verso le zone di pianura, con locali picchi di precipitazione tra 40 e 60 mm/12h. Dalla tarda serata probabile intensificazione delle precipitazioni sulle zone di pianura occidentali e centrali e sulle zone prealpine. I fenomeni convettivi più intensi e diffusi sono attesi dal pomeriggio. Ventilazione generalmente debole, in moderato rinforzo da Est in pianura dalla serata".