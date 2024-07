È arrivata la pioggia, si torna a respirare: le previsioni

Le nuvole sono comparse a metà mattina, poi è arrivata la pioggia. Si torna a respirare a Monza e in Brianza. Dopo giornate di grande canicola e l'annuncio, spesso smentito, dell'arrivo di forti perturbazioni adesso la pioggia è finalmente arrivata.

Dalla tarda mattinata di oggi, martedì 23 luglio, monzesi e brianzoli hanno riaperto gli ombrelli. Una pioggia fine e fitta quella che sta scendendo da meno di un'ora sul capoluogo e in provincia. Una pioggia che secondo le previsioni di 3bMeteo dovrebbe, però, avere le ore contate e già nel pomeriggio le temperature dovrebbero risalire toccando il picco dei 32°. Nei prossimi giorni non si intravedono perturbazioni, ma semplici passaggi di nuvole che non dovrebbero provocare danni. Le prossime saranno giornate molto calde, con picchi nel fine settimana che arriveranno fino a 37°.

"La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un graduale rasserenamento - si legge sulle previsioni in Lombardia di 3bMeteo -. Nello specifico sulle basse pianure occidentali quella di oggi sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle basse pianure orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sulle Prealpi occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4150 metri".