Ancora rischio temporali: a Monza e Brianza tornano gli acquazzoni

In arrivo un altro acquazzone e le temperature dovrebbero ulteriormente abbassarsi. Ad annunciarlo la sala operativa della protezione civile ha emesso un’allerta gialla rischio temporali su tutta la Lombardia.

Nel corso del pomeriggio di oggi mercoledì 27 luglio "persisteranno condizioni instabili associate ad un’ampia area depressionaria in scorrimento sul Nord Europa. Saranno possibili precipitazioni a carattere temporalesco sparse e di moderata intensità sui settori alpini, prealpini e Appennino, con probabile interessamento anche della fascia di alta pianura e pedemontana nel corso delle ore serali - si legge nella nota ufficiale -. Nel corso della giornata di domani 28 luglio, una saccatura Nord-Atlantica determinerà correnti via via più umide Sud-occidentali, con effetti al suolo che saranno più marcati nella seconda parte della giornata. Durante la notte, rovesci e temporali da isolati a sparsi interesseranno la fascia pedemontana e prealpina occidentale, quindi in mattinata e nel pomeriggio la perturbazione si estenderà ai settori alpini e prealpini con rovesci o temporali sparsi di moderata intensità. Tra il tardo pomeriggio e la sera si prevede un’intensificazione delle precipitazioni a carattere temporalesco, da moderate diffuse a isolate o sparse anche di forte intensità, in particolare sui settori occidentali della Regione. Maggiori rinforzi di vento sono attesi sui settori prealpini occidentali nelle ore serali in concomitanza con l'attività temporalesca. Secondo gli attuali scenari di previsione per la giornata del 29/07, è atteso un aumento dell'instabilità sulla regione, con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco di moderata o forte intensità".