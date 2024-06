Ancora pioggia a Monza e in Brianza: le previsioni per i prossimi giorni

Il tempo è tornato a peggiorare sul nord Italia nel weekend a causa di un fronte perturbato collegato a un vortice di bassa pressione in discesa dalla Francia. Rovesci e temporali, localizzati ma anche di forte intensità, scrive l'esperto di 3Bmeteo Carlo Migliore, hanno interessato il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto estendendosi anche alla Liguria, all'Emilia e alla Toscana.

Anche a Monza, sebbene con meno intensità rispetto alla giornata di venerdì, la pioggia continua a scendere. Ci domandiamo quindi quando tornerà il sole in Brianza? Per oggi, lunedì 24 giugno, rassegnamoci: la giornata sarà instabile con nubi in progressivo aumento e con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia. Scendono le temperature: oggi la massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C.

Nulla da fare anche per martedì 25 giugno, la giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana: sono previsti 8mm di pioggia. Mercoledì 26 ancora un po' di pioviggine sparsa e quindi la prima vera giornata di sole sarà giovedì 27 giugno. A Monza giovedì non sono previste piogge. Si alzerà anche la temperatura fino a 32°C (7 più di oggi) e potrebbe scattare l'allerta afa.

La pausa però durerà solo un giorno: da venerdì 28 giugno dovrebbero infatti tornare i temporali.