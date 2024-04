Che tempo farà il primo maggio in Brianza

Seppure le condizioni siano estremamente variabili, gli esperti di 3bMeteo non sono molto fiduciosi nemmeno per il 1° maggio. Soprattutto a Monza e in generale al Nord, dove maggio rischia di iniziare come aprile: ancora pioggia seppure con temperature in lenta risalita. In sintesi le temperature aumenteranno già sul finire della settimana e guadagneranno altri gradi fino a martedì ma proprio per il 1° maggio, dopo soli due giorni di stop, torna la pioggia e anche qualche forte temporale.

Monza il 1° maggio

A Monza cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2612m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.