Torna la pioggia: serata di acquazzoni su Monza e Brianza

Nuova allerta meteo in Lombardia: in serata sono previsti acquazzoni anche a Monza e provincia. Scatta l'allerta meteo con codice giallo - con un rischio di pericolo di 2 su 4 - sulla nostra Regione, con rovesci anche importanti sulla Brianza.

"Nel corso del pomeriggio di oggi, 28 luglio, sono attese nuove precipitazioni diffuse sui settori alpini, prealpini e Appennino, anche a carattere temporalesco di moderata intensità? - hanno precisato i meteorologi del centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia -. A partire dalle ore tardo pomeridiane la perturbazione interesserà? anche la fascia di pianura, prima dalla parte occidentale in estensione, tra tardo pomeriggio e sera, a buona parte della fascia di alta pianura e pedemontana, in concomitanza con una intensificazione delle precipitazioni a carattere temporalesco, da moderate diffuse a sparse forti".

"Domani 29 luglio, nel corso della notte previste ulteriori precipitazioni sui settori di alta pianura e fascia pedemontana anche a carattere temporalesco, in attenuazione nel corso della mattinata - hanno puntualizzato gli esperti -. Dal pomeriggio un nuovo aumento dell’instabilità? determinerà? precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori alpini e prealpini, per poi coinvolgere nelle ore centrali in maniera diffusa anche la parte centro occidentale della pianura e Appennino. In serata le precipitazioni interesseranno anche la parte orientale della pianura mentre i settori alpini e prealpini, gia? a partire dalle ore tardo pomeridiane vedranno i fenomeni in progressiva attenuazione fino a parziale esaurimento".

Secondo quanto comunicato gli eventi temporaleschi saranno globalmente diffusi di moderata intensità?, da localmente a sparsi anche di forte intensità?. "Nella seconda parte della giornata rinforzi di vento con particolare riferimento alla bassa pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane in concomitanza con gli eventi temporaleschi piu? intensi", hanno sottolineato i meteorologi.