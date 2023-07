Il fortissimo acquazzone che si è abbattuto sulla Brianza

Il cielo ha iniziato ad incupirsi. Poi improvvisamente è calato il buio, quasi fosse tarda sera. Un boato e alla fine la pioggia. Il forte temporale sulla Brianza ha iniziato ad abbattarsi verso le 10.45 di venerdì 21 luglio: tuoni, fulmini e lampi e una pioggia battente ha iniziato a scendere su Monza e nei paesi della provincia.

L’allerta meteo – con criticità arancione – era scattata nel pomeriggio di giovedì 20 luglio. Ieri sera le prime piogge e il vento che a Caponago hanno causato anche la caduta di un albero. Poi questa tarda mattina si è scatenato l’inferno. Il video ci è stato inviato da una lettrice di Villasanta.

"Sembrava l’apocalisse- raccontano i nostri lettori - Una mezz’ora di vento fortissimo, tuoni, fulmini, pioggia". Un forte acquazzone quello che si è abbattuto su molti comuni della Brianza

Grandine con chicchi grossi come palline si vedono nella foto che ci ha inviato un lettore da Concorezzo. Grandine anche su Seregno con il giardino di un altro lettore che sembra essere stato coperto da una lieve mevicata. In alcuni comuni, come ad Agrate Brianza, sembrava fosse calata la sera tanto che si erano accese anche le luci dei lampioni pubblici. Poi un continuo via vai di sirene dei vigili del fuoco impegnati negli interventi per alberi caduti (a Desio) e cantine allagate.

Danni si registrano anche a Bovisio Masciago. Dal comune fanno sapere che c'è un grosso albero pericolante in corso Milano (davanti alla Madonnina), in via Montello un albero è caduto su un'auto, in via Desio e in via Napoli sono caduti rami spezzati, l'incrocio di via Isonzo -Comasinella è finito di nuovo sott'acqua. Allagata anche la mensa del comune: oggi niente pranzo per i dipendenti comunali. Polizia locale e protezione civile sono impegnati nella rimozione dei rami.