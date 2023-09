È tornata l'estate: termometro fino a 29 gradi a Monza e Brianza

A Monza e Brianza è tornata l’estate. Questa prima settimana d’autunno, in realtà, ha più il sapore dell’estate. Dopo i forti acquazzoni di sabato in arrivo sette giorni di sole e di temperature miti che sfioreranno anche i 30 gradi. Secondo le previsioni di 3bmeteo per tutta la settimana splenderà il sole su Monza e la Brianza. La mattina le temperature saranno attorno ai 15 gradi, ma nel corso della giornata saliranno raggiungendo i 29 gradi nelle ore più calde. Sette giorni di cielo sereno fino a domenica 1 ottobre.

"Il vortice di bassa pressione che si è organizzato sul medio Adriatico avrà una storia su parte della Penisola fino alla giornata di mercoledì ma il suo raggio di azione si ridurrà progressivamente già a partire da domani. - spiega Carlo Migliore su 3bMeteo -. Questo perché un cuneo di alta pressione di matrice africana si spingerà dalla Penisola Iberica in direzione dell'Europa centrale conquistando velocemente le nostre regioni centro settentrionali. La settimana inizierà quindi all'insegna delle piogge e dei temporali, anche forti, sulle regioni del Sud e soltanto lunedì sulle regioni del medio Adriatico mentre altrove il dominio anticiclonico andrà progressivamente consolidandosi. Alta pressione uguale sole ma dato che la massa d'aria ha origini subtropicali significherà anche il ritorno del caldo, non eccessivo ma localmente si potranno tornare a vedere anche massime fino a 30°C al Centro Nord".