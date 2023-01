Arriva l'inverno: neve prevista anche Monza e Brianza

Finalmente arriva l'inverno. E anche a Monza e in Brianza cadranno i tanto attesi fiocchi di neve. Così annunciano gli esperti 3bMeteo. Le previsioni della settimana appena iniziata annunciano l'arrivo della neve a quote basse.

I fiocchi sono attesi per domani, martedì 17 gennaio. Dal pomeriggio e per tutta la serata del 17 gennaio sul capoluogo e nei comuni della provincia è attesa la neve, anche se mista a pioggia. Intanto scenderanno anche le temperature. Dopo un avvio d'inverno tutt'altro che rigido in questa settimana le temperature si abbasseranno con minime intorno ai -4 gradi e massime che non supereranno i 7 gradi.

Non sono previsti quindi disagi per il traffico. "Ad oggi gli accumuli in pianura sembrerebbero scarsi o nulli, al più di qualche centimetro su alte pianure lombarde e relativa pedemontana, localmente oltre i 3-5 cm in Brianza. Su Alpi e Prealpi centro-orientali accumuli localmente superiori ai 10-15cm in genere dai 1000m di quota a seconda delle zone", si legge sul sito 3bMeteo.

Il prossimo fine settimana si annuncia soleggiato, ma rigido. Gli esperti di 3bMeteo prevedono sabato 21 gennaio temperature tra -6 gradi e 7 gradi, e domenica 22 gennaio tra -4 gradi e 6 gradi.