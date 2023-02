Temperature in picchiata: a Monza torna la neve

A Monza e in Brianza torna l'inverno. Temperature in picchiata e anche neve (mista a pioggia). Queste le previsioni di 3bMeteo per le prossime ore. Quello appena iniziato sarà un fine settimana all'insegna dell'instabilità. Mentre per la giornata di oggi sabato 25 febbraio è previsto un cielo poco nuvoloso con temperature che nelle ore più calde supereranno i 16 gradi, da domani cambierà tutto. Le previsioni annunciano che quella di domenica 26 febbraio sarà una giornata con il cielo più coperto, con le temperature massime che raggiungeranno i 9 gradi. Poi dalla serata il cielo sarà coperto con pioggia mista a neve. Tempo instabile e pioggia mista a neve anche nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio.

“Nel corso delle ultime 24 ore il tempo è radicalmente cambiato sull'Europa centro settentrionale, raggiunta da un flusso di correnti di matrice artica che sta portando rovesci nevosi fino a bassissima quota, localmente anche in pianura e fin sul mare tra Inghilterra, Francia, Belgio, Germania, Polonia. E' l'impulso freddo di cui stiamo parlando da giorni, quello atteso sull'Italia nel corso della giornata di domenica ma con effetti più tangibili solo a cavallo tra domenica e lunedì – spiega Carlo Migliore di 3bMeteo -. I modelli matematici confermano un repentino abbassamento delle temperature che porterà nevicate fino a quote molto basse su parte del Centro e isolatamente anche al Nord, soprattutto al Nordovest e sull'Appennino emiliano. Al Sud stante il richiamo di correnti miti meridionali le temperature si abbasseranno solo relativamente tornando al più nelle medie del periodo. Questa fase di instabilità durerà alcuni giorni grazie ad un minimo di bassa pressione che si organizzerà dapprima nei pressi della Sardegna, poi da martedì sin verso il basso Tirreno.