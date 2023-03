A Monza e in Brianza torna (finalmente) la pioggia

Torna finalmente la pioggia. Anche a Monza e in Brianza. Come riferisce 3bmteo A partire dalla serata di oggi lunedì 13 marzo sono previste piogge che proseguiranno per tutta la notte. La mattina il cielo sarà nuvoloso, mentre il pomeriggio ritornerà il sereno con temperature che raggiungeranno anche i 19 gradi. La settimana poi proseguirà con il sole e temperature miti che raggiungeranno i 18 gradi. Poi domenica 19 marzo è previsto un peggioramento con piogge.

"A Monza - riporta 3bmeto - domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2053m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest".