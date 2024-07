In Brianza ancora caldo e afa, ma nel fine settimana (forse) si tornerà a respirare

La canicola non molla Monza e la Brianza. Le prossime saranno ancora giornate molto calde, con picchi di 34°, ma sono previsti anche forti acquazzoni.

Queste le previsioni di 3bMeteo per i prossimi di giorni. A Monza e Brianza sono previste temperature molte alte – domani venerdì 19 luglio la minima sarà di 24° - ma domenica dovrebbero arrivare temporali che porteranno un po’ di refrigerio. Per chi nel fine settimana rimarrà a casa la scelta migliore è quella di optare per un tuffo in piscina o nei lidi del Comasco e del Lecchese. Le temperature in città saranno molto alte. Poi domenica, nel pomeriggio, dovrebbero comparire le nuvole e ad oggi sono previsti forti temporali.

Intanto Ats Brianza, come ogni estate, ha dispensato i consigli per chi in queste calde giornate di luglio resta in città, soprattutto anziani e persone fragili. Le norme: non uscire di casa nelle ore più calde; indossare abbigliamento leggero; rinfrescare e ventilare gli ambienti chiudendo le finestre durante il giorno e aprendole nelle ore più calde; bagnarsi viso e braccia con acqua fresca; bere molta acqua e mangiare preferibilmente frutta e verdura.