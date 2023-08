In Brianza settimana infernale: fino a sabato caldo torrido con picchi di 38°

Una settimana con temperature infernali: il termometro non scenderà mai 26° sotto e ci saranno picchi (giornalieri) tra i 37° e i 38°. Fino a sabato 26 agosto sarà dura resistere senza ventilatore o aria condizionata. Monza e la Brianza vivranno giornate di estrema canicola con temperature minime che non scenderanno sotto i 26° e massime che si attesteranno intorno ai 37° con picchi nella giornata di sabato 26 agosto anche di 38°. Poi da domenica 27 agosto – secondo le previsioni di 3bMeteo – si dovrebbe tornare a respirare con i primi acquazzoni (previsti fin dal pomeriggio di domenica 27 agosto) e il calo delle temperature massime di almeno 10 gradi.

“Questa nuova ondata di calore – spiega Edoardo Ferrara sul sito di 3bMeto - sta interessando in modo più diretto il Centronord e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Previste temperature massime in genere comprese tra 35 e 38°C ma con qualche picco localmente prossimo ai 39-40°C non escluso su Pianura Padana occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. Qualche grado in meno tra Marche e Abruzzo complici venti da Nordest ma con afa alle stelle; afa che si farà sentire in modo deciso anche sulla Pianura Padana, aumentando la percezione del caldo. Di fatto per il Nord Italia, che fino ad ora era stato sostanzialmente risparmiato, si tratterà dell'ondata di caldo più intensa dell'estate 2023”.