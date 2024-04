Aria fredda e qualche pioggia: che tempo farà fino al 25 aprile a Monza

Non accenna ad attenuarsi l’afflusso di correnti artiche sul Mediterraneo centrale che coinvolge anche la Lombardia, dove le temperature si mantengono inferiori alla norma, soprattutto nei valori minimi. A illustrare che tempo ci aspetta nel weekend e la prossima settimana è Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com.

"La prima parte del weekend in ogni caso sarà caratterizzata da condizioni di tempo abbastanza soleggiato, a parte un po’ di variabilità sabato pomeriggio sulle zone orientali dove sarà possibile qualche breve rovescio, specie sul Bresciano. Per il resto la giornata sarà fresca e a tratti ventosa, con temperature diurne che in pianura oscilleranno tra i 17 e i 18°C. Anche la mattinata di domenica sarà generalmente soleggiata, ma un nuovo impulso freddo in discesa dal nord Europa genererà in giornata una depressione sulla Costa Azzurra intorno a cui ruoterà una nuova perturbazione. Questa sarà responsabile di un graduale aumento della nuvolosità con prime piogge dal pomeriggio sulle Prealpi e in serata sulle restanti zone di pianura".

Che tempo farà a Monza

"Lunedì la perturbazione risalirà velocemente la regione coinvolgendola interamente, con piogge tra la notte e il mattino più frequenti sulle province di Milano, Monza, Como e Lecco, più deboli su quella di Brescia. Date le basse temperature la neve riuscirà a cadere fino a quote collinari, intorno ai 500m, con fiocchi più persistenti sulle Prealpi occidentali. Da martedì la perturbazione si allontanerà verso il Centro-Sud Italia, permettendo l’ingresso di parziali schiarite in Lombardia, alternate ad annuvolamenti forieri di qualche breve rovescio sui settori prealpini e orientali, in un contesto molto fresco. Variabilità e clima fresco potrebbero insistere fino al ponte del 25 aprile, seppur con temperature in lento recupero".