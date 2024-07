Il caldo africano arriva a Monza e in Brianza: scoppia l’estate (quella vera)

Sole, caldo torrido e neanche una nuvola carica di pioggia in cielo. È quello che succederà a Monza e in Brianza nei prossimi giorni, tutto merito di un anticiclone africano in rimonta, come spiegato dai meteorologi di 3Bmeteo.

“Il vortice di bassa pressione presente tra il Regno Unito e la Francia continua a sfornare perturbazioni destinate a colpire severamente l'Europa centro occidentale - puntualizza Carlo Migliore, esperto di 3Bmeteo - I suoi effetti sull'Italia non saranno determinanti in termini di precipitazioni anche se qualche temporale potrà scorrere lungo l'Arco alpino ma si faranno sentire soprattutto in termini di riscaldamento. La sua evoluzione in quell'area è infatti la causa di un richiamo di correnti calde sahariane che dall'Algeria si spingono verso il Mediterraneo centrale. Correnti che durante il loro tragitto perdono le caratteristiche torride della zona da cui provengono per arricchirsi di umidità. Questo significa due cose per la nostra Penisola, tempo in gran parte stabile con sole quasi ovunque salvo qualche isolato temporale sulle Alpi e un progressivo ulteriore aumento delle temperature che su alcune regioni potranno arrivare a toccare la soglia dei 40 gradi e laddove non arriveranno a simili valori saranno affiancate da afa molto elevata”.

A Monza le temperature massime saranno costantemente ben oltre i 30 gradi, con picchi di 36 (come nella giornata di venerdì), mentre le minime non dovrebbero mai scendere al di sotto dei 23 gradi.