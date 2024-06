Arriva la prima ondata di caldo, ma poi ritornano i temporali

Sta scoppiando l’estate, ma non durerà troppo a lungo e presto dovremo riaprire gli ombrelli e fare i conti con il ritorno degli acquazzoni. Queste le previsioni di 3bMeteo per oggi, mercoledì 19 giugno, e per i prossimi giorni a Monza e in Brianza. Le temperature aumentano rapidamente con minime di 23° e massime che toccheranno i 31°. Ma poi già nel fine settimane le minime si abbasseranno drasticamente arrivando domenica a 16° e lunedì a 15°.

Oggi sarà una giornata tipicamente estiva, con cielo sereno e temperature elevate. Domani, giovedì 20 giugno, ci saranno i primi deboli acquazzoni che dovrebbero poi ripresentarsi anche nel fine settimana. A creare maggiori disagi sarà soprattutto l’afa che, fin da ieri, ha iniziato a farsi sentire anche sulla nostra provincia.