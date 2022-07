Il fresco è un'illusione (breve): tornano i 37 gradi anche a Monza e Brianza

Il "fresco" di questi giorni, dovuto a una perturbazione che ha portato diversi temporali "di sollievo" (e purtroppo danni) in Lombardia, è destinato a scemare velocemente. L'alta pressione africana, infatti, come riporta 3bMeteo.it, nel corso della prossima settimana tornerà ancora protagonista sulla nostra Penisola. L'affondo di una saccatura sull'Atlantico settentrionale e successivamente sull'Europa nordoccidentale, favorirà l'ennesima rimonta dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo e l'Europa centrale, che gradualmente ingloberà anche la nostra Italia. Ci attende così un avvio di agosto ancora all'insegna del tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, con al più qualche annuvolamento diurno a ridosso dei monti e il rischio di qualche isolato fenomeno solo sulle Alpi confinali ad inizio settimana. Come spesso accaduto in questa anomala estate 2022 anche questa rimonta sarà alimentata da calde correnti in risalita dal Nord Africa che porteranno così una nuova ondata di caldo. Già nei primi giorni della prossima settimana il caldo si farà sentire al Nord, su Isole maggiori e Tirreniche con punte prossime ai 35, 36 gradi.

A Monza e Brianza

Le previsioni per settimana prossima a Monza e Brianza sono chiare: caldo e sole con picchi di 37 gradi. Quanto potrebbe durare questo ennesimo periodo di caldo feroce? Ancora presto definirlo con precisione ma buona parte dei modelli intravedono un indebolimento dell'alta pressione in vista del primo weekend di agosto (5-6-7), in particolar modo al Nord. Ecco così che qualche temporale o rovescio potrebbe lambire le nostre regioni settentrionali, specie Alpi e Prealpi, mentre isolati fenomeni potrebbero svilupparsi nel corso del pomeriggio anche lungo l'Appennino.