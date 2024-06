A Monza arriva il caldo fino a 33 gradi ma durerà poco: ancora temporali in arrivo

Una parentesi d'estate - soleggiata e calda - poi di nuovo temporali, con il weekend con ossibili rovesci e un conseguente ridimensionamento delle temperature.

"La pressione sul Mediterraneo centrale è in aumento, grazie alla risalita di un promontorio dell’anticiclone africano che favorirà una parentesi di tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche sulla Lombardia, almeno fino a venerdì" spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com.

Come sarà il tempo nel weekend a Monza

"Le temperature aumenteranno sulla nostra regione, con valori massimi che venerdì raggiungeranno i 32/34°C in pianura. In particolare a Milano, Como e Lecco si toccheranno punte di 32°C, a Monza e Brescia 33°C. Sabato tuttavia una perturbazione in arrivo dalla Spagna raggiungerà le Alpi, innescando un graduale peggioramento tra il pomeriggio e la sera, con il ritorno di rovesci e temporali che a fine giornata si estenderanno fino alle pianure occidentali. Questi potranno risultare anche di forte intensità nel corso della serata sulle province di Como e Lecco, accompagnati da locali grandinate, più isolati invece sulle province di Monza, Milano e Brescia".

"Domenica la perturbazione sfilerà verso est e il tempo in Lombardia migliorerà, anche se sulla fascia alpina sarà ancora presente un po’ di variabilità associata a qualche piovasco. Le temperature subiranno una diminuzione, con massime non oltre i 28/30°C. Condizioni a tratti instabili potrebbero protrarsi anche nei primi giorni della nuova settimana, con occasione per nuovi rovesci o temporali e temperature non oltre i 26/28°C".