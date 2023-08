Meteo: a ferragosto ancora tanto caldo, ma bisognerà fare attenzione ai temporali

A Ferragosto ancora tanto caldo, ma bisognerà fare attenzione ai temporali.

A riferirlo 3B Meteo, che conferma pienamente la circolazione sull'Italia nei giorni di ferragosto dell'anticiclone africano, seppure, da est, sopraggiungeranno ancora delle infiltrazioni di correnti più fresche di matrice settentrionale. La loro influenza sarà però marginale per l'Italia per quel che concerne l'avanzata anticiclonica africana. Che manterrà dunque i suoi massimi a sudovest della Penisola. E infatti, chiarisce ancora 3B Meteo "le temperature aumenteranno e il caldo sarà intenso soprattutto per la persistenza per più giorni di una massa d'aria stabile sub tropicale". Quindi una cosa non ce la toglierà nessuno: il gran caldo e l'afa.

Attenzione ai temporali

"Al contorno di questa situazione ci saranno dei transiti instabili legati a una depressione atlantica che influenzeranno marginalmente il tempo delle zone alpine stimolando qualche temporale di calore pomeridiano o serale - avvertono gli esperti - Dato che i contrasti termici saranno molto accesi è da mettere in conto che i fenomeni potranno essere anche forti e associati a delle grandinate. Dunque chi avrà scelto di passare le ferie in montagna dovrà stare attento a questi sviluppi temporaleschi.

Caldo anche dopo ferragosto

Subito dopo il Ferragosto i modelli previsionali non propongono grandi cambiamenti di scenario. "L'anticiclone africano resterà ancora in auge e influenzerà ancora il tempo portando sole e caldo intenso su tutta l'Italia - concludono da 3B Meteo - Sarà ancora possibile qualche temporale di calore pomeridiano o serale sulle zone alpine. Seppure non si raggiungeranno i picchi estremi di luglio l'afa che accompagnerà questa lunga ondata di caldo avrà modo di far salire le temperature percepite anche ben oltre la soglia dei 40 gradi"..Nessun nuovo record, quindi, ma il disagio fisico sarà elevato.