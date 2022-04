Che tempo farà a Monza per il ponte del 25 aprile

Non sarà un weekend di sole pieno su Monza e la Lombardia. Una circolazione depressionaria posizionata sull'Europa occidentale si muove verso Est, riporta 3BMeteo. Il suo avvicinamento verso il settentrione italiano determina un diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi sparse in pianura e annuvolamenti più consistenti sulle Alpi, dove le piogge saranno finalmente abbondanti e diffuse e la neve potrà scendere sotto i 2000 metri di quota. In serata peggiora anche in pianura, con piogge e rovesci sparsi. Temperature in diminuzione. Venti deboli.

In Lombardia nella seconda parte di settimana generale aumento della nuvolosità a causa della risalita di un'area di bassa pressione dal Mediterraneo che però non avrà grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Nel weekend è attesa invece una perturbazione da Ovest responsabile di piogge e rovesci più diffusi specie su Alpi e Prealpi, a carattere sparso in pianura. 25 Aprile variabile con qualche piovasco sparso essenzialmente limitato ai rilievi. Contesto termico tipico del periodo.

Il meteo a Monza

Venerdì a Monza il tempo sarà molto nuvoloso e coperto, con temperature che andranno dai 10 ai 18 gradi. Sabato 23 la situazione peggiora, con precipitazioni quasi tutto il giorno e temperature in calo. Domenica 24 qualche schiarita, ma ancora rovesci, specialmente nel pomeriggio: temperature intorno ai 13 gradi. Lunedì 25 aprile, invece, precipitazioni assenti: temperature di giorno vicine ai 18 gradi e schiarite alternate a nubi.