In Brianza è scoppiata l'estate: le temperature raggiungeranno i a 28°, ma fino a quando?

Non è ancora arrivato il tempo per fare il cambio di stagione degli abiti. In questa prima settimana di ottobre ci saranno ancora sole, caldo e temperature superiori alle medie del periodo. Secondo le previsioni di 3bMeteo questa sarà ancora una settimana dalle temperature estive. Fino a domenica 8 ottobre è previsto sole, con temperature massime che raggiungeranno i 28°. Anche il risveglio sarà mite, con le minime intorno ai 15°.

Perché questa estate prolungata? A spiegarlo su 3bMeteo è Edoardo Ferrara. “ Non solo Francia e Spagna ma anche l'Italia nelle ultime 48 ore ha registrato record di caldo per ottobre. La cupola anticiclonica africana investe in pieno la nostra Penisola determinando un clima diurno prettamente estivo praticamente ovunque, ma con anomalie maggiori al Centronord, dove i valori termici risultano superiori alle medie della prima decade di ottobre localmente anche di 6-10°C. Su gran parte del territorio le massime hanno diffusamente raggiunto i 27-29°C, ma con punte di oltre 30°C al Centro, sulla Sardegna e sulla Sicilia meridionale (qualche grado in meno invece tra Molise, Puglia, Calabria, nordest Sicilia complice una residua ventilazione nord orientale). Si tratta di valori più tipici del mese di agosto, con caldo dai connotati pure afosi in particolare sulla Pianura Padana”.