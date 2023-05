Temporali in arrivo: piogge (ma anche sole) a Monza e Brianza

Nuvole a acquazzoni dovrebbero iniziare già nella serata di domenica 7 maggio, ma il maltempo dovrebbe proseguire per tutta la settimana con un alternanza di sole e pioggia. Queste le previsione di 3bmeteo per Monza e Brianza. La settimana che sta per iniziare sarà instabile con previsioni di pioggia e acquazzoni anche per tutta la settimana con schiarite, sole e poi il ritorno delle nuvole.

La giornata di domani lunedì 8 maggio dovrebbe iniziare con cielo coperto e con la pioggia. Sono previste schiarite nel corso della mattinata e del pomeriggio. Piogge più intense sono previste per mercoledì 10 maggio soprattutto durante la notte, per poi sole durante la giornata. Di nuovo ombrelli aperti nella giornata di venerdì 12 maggio. Le temperature, per tutta la settimana, saranno comprese tra i 13 gradi di minima e i 23 gradi di massima.