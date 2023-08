Il gran caldo ha le ore contate: Monza e la Brianza tornano a respirare

Secondo le previsioni di 3bMeteo la canicola che da giorni sta soffocando Monza e la Brianza dovrebbe avere le ore contate. Dalla serata di sabato, 26 agosto, dovrebbero arrivare i primi acquazzoni. Ma dovremo aspettare la giornata di domenica per avere una significativa riduzione delle temperature.

Il rientro in città, per chi ha finito le vacanze, sarà infatti con l’ombrello. Per la giornata di domenica 27 agosto sono previste forti piogge con un drastico calo delle temperature massime che scenderanno fino a 26°. Anche per la giornata di lunedì si prevede maltempo con un’ulteriore diminuzione delle temperature. Le minime scenderanno a 17° e le massime a 21°. Poi, per tutta la settimana dovrebbe tornare il sole, ma senza quelle temperature africane che ci hanno fatto patire dopo Ferragosto. E l'attenzione arriva al primo weekend di settembre in occasione del Gran Premio di Formula 1 che si correrà a Monza. Sperando non sotto al solleone, ma neppure con gli ombrelli aperti.