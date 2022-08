Addio estate: in Brianza pioggia e temperature in calo

Pioggia e temporali a Monza e Brianza. È quanto prevedono i meteorologi per gli ultimi giorni di agosto e l'inizio di settembre, quando inizierà l'autunno meteorologico.

Come riporta MilanoToday le precipitazioni saranno merito di un anticiclone posizionato sull'estremo nord europeo tra il Regno Unito e la Scandinavia che "invoglierà un flusso di correnti fredde provenienti dal Mare di Barents ad intrufolarsi nel cuore dell'Europa scorrendo da nordest verso sudovest - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Carlo Migliore -. Questo movimento andrà a formare un canale di bassa pressione che si posizionerà sotto quell'anticiclone e sarà responsabile di diffuse condizioni di maltempo su gran parte dell'Europa centrale".

"Sulla Lombardia è attesa una settimana caratterizzata da una spiccata instabilità - ha precisato Federico Brescia, meteorologo di 3Bmeteo -. Correnti più umide porteranno un peggioramento delle condizioni meteo a partire da martedì pomeriggio-sera e per i giorni successivi. Teniamo a precisare che si tratterà di fenomeni sparsi, localizzati, a tratti intensi, più probabili e organizzati sulle aree alpine e settentrionali. Sulla pianura saranno soprattutto la sera di martedì, la notte di giovedì e di nuovo la sera di venerdì i momenti in cui si potranno osservare maggiori temporali - ha puntualizzato Brescia -. Attenzione a possibili colpi di vento e grandinate di piccole o medie dimensioni. Parlando quindi di instabilità sparsa si intende anche che non mancheranno assolutamente delle lunghe pause asciutte con momenti di cielo sereno o parzialmente nuvoloso".

Nei prossimi giorni le temperature minime a Monza e Brianza scenderanno fino a 17 gradi, le massime raggiungeranno i 29.