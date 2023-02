Arriva l'anticiclone di San Valentino: a Monza si raggiungono i 17 gradi

A San Valentino (ma non solo) a Monza e in Brianza scoppia il caldo con temperature massime che raggiungeranno i 17 gradi. Tempo soleggiato e caldo per tutta la settimana grazie all'anticiclone - già ribattezzato anticiclone di San Valentino - che farà salire le temperature.

"Con l'eccezione di una piccolissima parte del sud che ancora risente di una leggera instabilità legata al flusso freddo - spiega Carlo Migliore di 3bMeteo - a dominare la scena sul resto della Penisola è un possente anticiclone di matrice sub tropicale che ha posizionato i suoi massimi sull'Europa centro occidentale. A causa della sua presenza la traiettoria delle perturbazioni viene deviata verso nord e verso est senza alcuna possibilità che le piogge possano raggiungere l'Italia. Questo è un bene per la martoriata Sicilia che ha visto giorni di severo maltempo, un male per il Nordovest che ancora soffre di gravi condizioni di siccità. Dunque come sempre accade con gli anticicloni del periodo invernale avremo condizioni meteo prevalentemente soleggiate ma avremo anche a che fare anche con umidità nei bassi strati e quindi formazioni nebbiose nelle valli durante le ore più fredde, ristagno di inquinanti e forti inversioni termiche. Questa situazione di blocco andrà avanti per alcuni giorni, anche se da metà settimana soprattutto da giovedì deboli infiltrazioni di correnti umide occidentali riusciranno a portare qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche, in questo frangente avremo cieli più grigi e non escludiamo anche qualche pioviggine".

Per quanto riguarda Monza e la Brianza ci attende una settimana soleggiata. Domani 14 febbraio la temperatura minima sarà di 1 grado, mentre la massima raggiungerà i 17 gradi. Situazione pressoché uguale fino a domenica 18 febbraio. Il cielo è previsto sereno, tranne giovedì, venerdì e sabato parzialemente nuvoloso.