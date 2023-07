Si torna a respirare: arrivano i temporali

La grande canicola dovrebbe avere le ore contate. Venerdì 21 e sabato 22 luglio sono previsti forti temporali su Monza e sulla Brianza con un abbassamento delle temperature.

Secondo le previsioni di 3bMeteo la giornata di oggi, giovedì 20 luglio, sarà sulla Brianza ancora molto calda, con il cielo sereno e con picchi di oltre 33 gradi. Si continuerà a boccheggiare anche la sera quando, alle 22, la temperatura sarà di oltre i 30 gradi.

Ma da domani dovrebbe cambiare. Nella notte sono previsti temporali, con un abbassamento della temperatura che nel corso della giornata dovrebbe raggiungere al massimo i 30 gradi. Nubi sparse e temporali sono previsti anche nelle prime ore di sabato 22 luglio. La temperatura, però, dovrebbe scendere intorno ai 25 gradi (28 gradi nelle ore più calde) liberando così Monza e la Brianza dal caldo infernale. Situazione stabile anche per la giornata di domenica: per chi resta in città sole con qualche nuvola e temperature al massimo intorno ai 30 gradi.