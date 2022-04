Dopo il sole di Pasqua a Monza torna a piovere

Dopo il sole che ha caratterizzato con temperature primaverili le giornate di Pasqua e di Pasquetta, nei prossimi giorni torna la pioggia. In Lombardia infatti da metà settimana torna a piovere, con un conseguente calo delle temperature.

Se il weekend di Pasqua è stato caratterizzato da cieli sereni e temperature fino a 22°, il sole farà da padrone anche martedì 19 aprile, come riportano gli esperti di 3Bmeteo. Mercoledì 20 aprile la giornata sarà caratterizzata da nuvole sparse alternate a schiarite: la massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C.

Le previsioni

Sarà però giovedì 21 aprile il giorno in cui il maltempo potrebbe far capolino: i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Dopo la parentesi nuovolosa di venerdì, con nuvole alternate a schiarite, il weekend si aprirà all'insegna del cielo grigio con pioggia a Monza prevista nel pomeriggio. Brutto tempo domenica quando le precipitazioni potrebbero assumere anche carattere di rovescio. Da lunedì prossimo, 25 aprile, questa parentesi di pioggia e temporali lascerà di nuovo spazio al sole e le temperature si rialzeranno fino a 20-22°.