Caldo torrido e temporali in agguato: le previsioni per la settimana

Ancora sole e temperature bollenti, con il termometro che sfiorerà i 35 gradi. La morsa del caldo e dell’afa non si allenta ma in settimana le temperature, come spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, sono destinate a calare e in diverse zone della Lombardia potrebbero arrivare temporali forti.

“L’anticiclone africano comincerà ad indebolirsi dall’inizio della nuova settimana e al suo posto subentreranno correnti più umide ed instabili dai quadranti occidentali che raggiungeranno la Lombardia portando qualche temporale già dalle prime ore di lunedì sulle Alpi. Continuerà però a fare molto caldo con temperature massime fino 34/36°C in pianura e clima afoso”.

Lunedì sarà di nuovo il sole a prevalere, a parte un po’ di variabilità sulle Alpi. Ma entro sera un impulso instabile determinerà una recrudescenza dell’instabilità sulle Alpi, con temporali anche forti che sconfineranno alle pianure. Saranno da preventivare, in questa occasione, fenomeni localmente intensi e accompagnati da grandine, nubifragi e colpi di vento, destinati a protrarsi anche nella notte su martedì. La giornata poi proseguirà in prevalenza soleggiata, salvo ancora un po’ di variabilità diurna sulle Alpi. Le temperature si manterranno elevate, pur abbassandosi di alcuni gradi, ma con massime sempre superiori ai 30°C in pianura. Nei giorni successivi le correnti si disporranno dai quadranti settentrionali, facendo affluire aria relativamente più fresca ed instabile responsabile di altri temporali tra mercoledì serra e giovedì, anche forti e con temperature in diminuzione, tanto che le massime che a stento supereranno i 30°C sulle aree pianeggianti”.

Il meteo a Monza

Lunedì sarà ancora una giornata soleggiata e rovente, con massime che raggiungeranno i 35°C, anche se tra il tardo pomeriggio e la sera potrà giungere qualche temporale, seppur di breve durata. Martedì e mercoledì continuerà a prevalere il sole ma si perderà qualche grado nei valori diurni e le massime non supereranno i 31/33°C. Giovedì nuovi temporali sono attesi nelle primissime ore della giornata e contribuiranno a rinfrescare parzialmente il clima, impedendo alle temperature diurne di superare i 30°C, pur in un contesto soleggiato.