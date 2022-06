Quando avremo un po' di tregua dal caldo?

Monza e la Brianza, come tutta la Lombardia, sono ancora nella morsa del caldo. E le temperature questa settimana oscilleranno ancora tra i 33 e i 35 gradi ad eccezione di qualche pioggia. Come spiega Federico Brescia, meteorologo di 3BMeteo, dopo giornate caratterizzate dall’anticiclone di matrice sub-tropicale con cielo spesso soleggiato e temperature ben oltre la media del periodo, sulla Lombardia è atteso un debole e locale peggioramento.

"L’alta pressione si indebolirà temporaneamente per la presenza di una circolazione depressionaria posizionata tra Penisola Iberica e golfo di Biscaglia. Correnti più umide causeranno la formazione di temporali anche di forti intensità tra martedì e mercoledì sulle Alpi ma con interessamento parziale anche delle Prealpi e alte pianure. Le zone con maggior possibilità di osservare fenomeni temporaleschi sono il Varesotto, il Lecchese, il Comasco e l’alta Brianza e Bergamasca. Precipitazioni più convinte e omogenee sui rilievi settentrionali. Non è escluso che si possano osservare anche veloci rovesci sulle restanti aree pianeggianti della regione. Non ci sarà però un significativo calo termico e questa instabilità non risolverà il problema della carenza idrica. Possibili nuovi temporali tra venerdì e sabato, ma ci sono ancora molte incertezze a riguardo".

Le previsioni a Monza

"E' iniziata un’altra settimana all’insegna di tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo" spiega il meteorologo Federico Brescia. "Qualche pioggia potrebbe fare la sua comparsa nella giornata di mercoledì, ma saranno fenomeni di poco conto e che interesseranno maggiormente le aree a Nord della provincia. Temperature ancora oltre la media, massime tra 33 e 35°C".