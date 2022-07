La pioggia è vicina: ecco quando sono previsti acquazzoni a Monza e Brianza

Nelle prossime ore anche a Monza e in Brianza è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla provincia. Dalle 14 di lunedì 25 luglio è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo 2 su 4 - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

L'allerta sarà in vigore fino alla giornata di martedì. Le precipitazioni, seppure abbondanti, daranno sollievo sul fronte siccità ma non riequilibreranno il deficit idrico. Normalmente nei primi 6 mesi dell'anno si registrano precipitazioni per circa 600mm, quest'anno - secondo i dati delle centraline del meteorologico lombardo - il dato è fermo a circa 120mm.

Le previsioni meteo

"Per il pomeriggio di oggi (25 luglio) è atteso un aumento dell’instabilità a partire dai rilievi, con precipitazioni sparse che, nel corso del pomeriggio-sera, potranno interessare anche i restanti settori - si legge nella nota del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Sono inoltre previsti venti in rinforzo in pianura e su Pavese, mentre in montagna la ventilazione sarà debole o moderate da ovest/sud-ovest".

"Per la giornata di domani (26 luglio) permarranno condizioni di instabilità per gran parte della giornata con precipitazioni sparse che, a più riprese, interesseranno irregolarmente gran parte della regione - prosegue la nota -. Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni anche di forte intensità. Si segnala, durante il corso della giornata, il rinforzo dei venti in pianura, mentre in montagna si attendono venti deboli o moderati. Si sottolinea che saranno possibili ovunque raffiche oltre i 60 km/h anche associate ai fenomeni temporaleschi".

Il maltempo potrebbe durare diversi giorni. "Secondo gli attuali scenari di previsione è attesa la permanenza di condizioni di instabilità su tutta la regione anche per la giornata del 27/07, con precipitazioni a carattere sparso di rovescio e temporale. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti orientali nella seconda parte della giornata".

"Le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane)", hanno precisato gli esperti.