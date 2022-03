A Monza torna la pioggia: le previsioni

Dopo mesi, a Monza torna a piovere. La primavera con il sole e le temperature miti ha dominato le ultime giornate e il weekend ma ora in Lombardia e sul capoluogo brianzolo è in arrivo una perturbazione che porterà delle piogge.

"La lunga fase siccitosa che ci ha accompagnato per l’intera stagione invernale sta giungendo ormai al capolinea. Dalle latitudini artiche si sta preparando un affondo di aria fredda che punterà la Penisola Iberica nella prima parte della settimana e attiverà una circolazione di bassa pressione da cui si dipartirà una perturbazione diretta verso l’Italia. Raggiungerà la Lombardia mercoledì favorendo il ritorno di qualche pioggia già dalle primissime ore della giornata, in estensione dalle zone occidentali verso est, mentre in montagna cadrà un po’ di neve dai 1200m/1500m" spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3BMeteo.

"Non si tratterà di piogge abbondanti, ma sarà quanto meno l’occasione per bagnare i terreni aridi. Nel suo spostamento verso levante favorirà l’attenuazione delle piogge in serata, dando luogo ad un giovedì variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti associati a qualche rovescio più probabile sulle zone orientali della regione e dal pomeriggio su quelle alpine. Nei giorni successivi nuovi impulsi di instabilità punteranno la Lombardia, con occasioni per altre piogge fino alla fine della settimana".

Le previsioni per Monza

E a Monza la pioggia dovrebbe tornare da mercoledì 30 marzo. "Le nubi andranno aumentando nel corso di martedì, anche se si tratterà inizialmente di velature e nubi alte e stratificate che offuscheranno il cielo, ma si compatteranno dalle prime ore di mercoledì dando luogo ad una giornata nuvolosa con deboli piogge o pioviggini fino al pomeriggio, in esaurimento in serata. Caleranno vistosamente le temperature diurne, passando dai 19°C di martedì agli 11°C di mercoledì. Giovedì temporaneo miglioramento con schiarite in arrivo in mattinata e nuove piogge o rovesci tra il pomeriggio e la sera, clima fresco al primo mattino e minima intorno a 8/9°C, massime fino a 17°C. Tempo a tratti instabile e fresco anche a ridosso del prossimo weekend con altre occasioni per piogge e rovesci". spiega Badellino.