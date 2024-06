Quando smetterà di piovere a Monza e in Brianza

Il tempo è tornato a peggiorare sul nord Italia, fin dal tardo pomeriggio di sabato a causa di un fronte perturbato collegato a un vortice di bassa pressione in discesa dalla Francia. Rovesci e temporali, localizzati ma anche di forte intensità, scrive l'esperto di 3Bmeteo Carlo Migliore, hanno interessato il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto estendendosi tra la sera e la notte anche alla Liguria, l'Emilia e la Toscana. In tarda serata un violento temporale si è abbattuto sulla città di Torino costringendo le autorità a chiudere temporaneamente lo scalo aeroportuale di Torino Caselle.

Anche a Monza, sebbene con meno intensità di venerdì, ieri nel tardo pomeriggio ha incominciato a piovere. Ci domandiamo quindi quando tornerà il sole in Brianza? Per oggi rassegnamoci: a Monza i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 11mm di pioggia nelle prossime ore. Anche domani lunedì 24 giugno giornata instabile con nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia. Scendono le temperature: domani la massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C. Nulla da fare anche per martedì 25 giugno, la giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana: sono previsti 8mm di pioggia. Mercoledì 26 ancora un po' di pioviggine sparsa e quindi la prima vera giornata di sole sarà giovedì 27 giugno. A Monza giovedì non sono previste piogge. Si alzerà anche la temperatura fino a 32°C (7 più di oggi) e potrebbe scattare l'allerta afa. La pausa però durerà solo un giorno: da venerdì 28 giugno dovrebbero tornare i temporali.