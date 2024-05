Emergenza maltempo a Monza, le scuole chiuse in città

Emergenza maltempo a Monza. E in città giovedì 16 maggio restano chiuse alcune scuole e strade. L'ultimo aggiornamento ufficiale fornito dal comune nella serata di mercoledì 15 maggio infatti riguardava proprio gli istituti scolastici della città.

Le scuole chiuse oggi a Monza

La chiusura è stata disposta per il Nido Centro, Scuola dell'Infanzia Umberto I, Scuola primaria De Amicis, Scuola secondaria di primo grado Confalonieri, Istituto Preziosissimo Sangue, Centro NEI tranne il bar. Si tratta degli istituti, come precisato dal municipio, "vicino al fiume" che rientrano nell'area più esposta della città. "Tutte le altre scuole di ogni ordine e grado restano aperte", si legge nella comunicazione del comune.

Annullato anche il mercato

Già nella serata di mercoledì il sindaco Pilotto aveva disposto l'annullamento del mercato settimanale in piazza Trento e in piazza Cambiaghi.

Strade chiuse a Monza

Interrotte al traffico le vie Boccaccio e Aliprandi. "Si conferma che gli attraversamenti est-ovest sono possibili a nord in viale Cavriga (Parco); a sud via Montesanto viale delle Industrie; al centro via Massimo d'Azeglio. L'amministrazione comunale raccomanda a tutti di non avvicinarsi ai corsi d'acqua per non incorrere in inutili situazioni di pericolo" spiegavano dal municipio.