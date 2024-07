Cessa la pioggia: settimana con anticiclone e caldo afoso

Il maltempo sembrerebbe essere in rapido riassorbimento. Nel corso della nuova settimana, come spiegano gli esperti 3bmeteo, "il tempo sulla Lombardia andrà infatti migliorando grazie al graduale rinforzo dell'alta pressione, la quale favorirà condizioni generali di bel tempo con al più qualche classico piovasco pomeridiano sulle zone alpine".

Clima estivo, dunque, ma pure caldo e afoso, con temperature in netto rialzo e intorno ai 32 - 33°C per quanto riguarda i valori massimi.

A Monza, per quel che concerne la giornata di oggi, lunedì 8 luglio, sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. "Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4304m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente".

Nei prossimi giorni, sempre a Monza e in Brianza, si attende un clima stabile e soleggiato, salve qualche addensamento nuvoloso. "E' verosimile però un aumento dell'instabilità nel corso del prossimo fine settimana a causa dell'avvicinarsi di impulsi più freschi di origine atlantica, con rischio di temporali" concludono gli esperti.