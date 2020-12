Neve a Monza, la città si sveglia in "zona bianca": la situazione in diretta

Monza si è svegliata in “zona bianca”. Nella notte tra domenica e lunedì 28 centimetri sono caduti diversi centimetri di neve sulla città e la Brianza. Una vera e propria nevicata, non un evento storico come quello del 1985 ma neanche una leggera spolverata come quella di inizio dicembre.

La “dama bianca” proseguirà a cadere per tutto il resto della giornata e, secondo i meteorologi, l’accumulo al suolo raggiungerà i 20 centimetri. Per il momento si registra qualche criticità legata alla viabilità ma spazzaneve e spargisale sono al lavoro. I mezzi si stanno concentrando sulle arterie stradali più sensibili come come cavalcavia, accessi alle tangenziali, percorsi dei mezzi pubblici, a seguire, poi, verranno liberate tutte le strade.

Neve a Monza, treni cancellati: “Muovetevi solo se necessario”

A causa della nevicata Rfi e Trenord hanno ridotto i treni sulle linee regionali, come comunicato nella serata di domenica.

"Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici - avevano scritto le società in una nota -, che saranno servite con almeno un treno all’ora; eventuali eccezioni su linee saranno puntualmente comunicate". Per informazioni specifiche è possibile consultare il sito trenord.it – nella pagina dedicata alle singole linee – o l'app Trenord.

"Per le conseguenze del maltempo - avevano continuato le due aziende - la circolazione potrà inoltre subire forti rallentamenti. Si consiglia di muoversi solo se strettamente necessario".