Tempo bello fino a fine mese ma salirà l'inquinamento

Tempo bello fino alla fine del mese. E intanto si fa preoccupante la situazione riguardo ai livelli di inquinanti nell'aria che, specialmente in Val Padana, potrebbero subire un deciso rialzo per via delle mutate condizioni atmosferiche.

Lo spiegano gli esperti di 3bMeteo, stilando le previsioni fino alla fine di febbraio e sottolineando l'impatto che l'arrivo dell'alta pressione in Lombardia potrebbe avere sulla qualità dell'aria, specie nelle zone di pianura. E dunque anche in Brianza.

Alta pressione fino a fine mese

"Un campo di alta pressione, associato a correnti miti e secche da nordovest, dominerà lo scenario meteorologico dei prossimi giorni in Lombardia - chiariscono gli esperti - Ci saranno condizioni di tempo stabile su tutto il territorio lombardo con della variabilità che interesserà solo i settori alpini di confine dove a tratti non si escludono sporadici fenomeni (specie su livignasco). La ventilazione che sarà spesso sostenuta da nord in montagna, specie in alta quota e sui settori di confine".

Un inverno anomalo, dunque, con temperature al di sopra della media del periodo che rischiano di influire non poco sui livelli di polveri sottili Pm10 e Pm2.5: "Il clima, come accennato, sarà molto mite per il periodo, specie su Alpi, Prealpi e zone pedemontane - spiegano ancora gli esperti - Le temperature massime nei prossimi giorni potranno sfiorare i 18-20°C nei fondovalli alpini e l'alto Lario, con valori compresi tra 10 e 15°C in pianura. Condizioni che saranno favorevoli al graduale accumulo di inquinanti in val padana".

Qualità dell'aria scadente

Già nel corso di questa settimana in Brianza si è fatto largo un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ed assolato ovunque. "Nello specifico - precisa ancora 3bMetro - su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane - alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali dove i cieli in prevalenza saranno sereni o poco nuvolosi. Un quadro meteorologico che secondo gli indici ufficiali, relativamente ai livelli di Pm10 e Pm2.5, certifica la qualità dell'aria nella provincia di Monza e Brianza come scadente/pessima.