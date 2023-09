Temporale in Brianza, strade allagate e disagi per il maltempo

Anche la provincia di Monza e della Brianza è stata tra le aree più colpite dal forte temporale che si è abbattuto sulla Lombardia nella serata di lunedì 18 settembre. Una forte perturbazione ha colpito il territorio regionale e, come si legge in una nota diramata dal centro regionale dei vigili del fuoco, le province maggiormente interessate sono quelle di Como e Monza – Brianza.

In Brianza il maltempo ha causato soprattutto allagamenti, con disagi per gli automobilisti. Alcune strade o tratti si sono tarsformati in "fiumi" in piena con numerosi interventi dei vigili del fuoco. Le criticità, come specificato dai pompieri, hanno riguardato soprattutto "strade allagate nei comuni di Desio e Lissone".

La situazione nel comasco

Più pesanti invece i danni causati dalla perturbazione in provicia di Como dove si è registrata addirittura una frana nel comune di Blevio che ha interrotto la strada provinciale. A Dongo la strada statale Regina risulta "interrotta per un movimento franoso". Nel comune di Mozzate si sono allagati alcuni sottopassi dove sono stati soccorsi degli automobilisti. Nella serata di lunedì i vigili del fuoco stavano ancora intervenendo con diverse squadre.