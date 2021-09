Allerta meteo a Monza e Brianza: in arrivo un forte temporale

La pioggia imperverserà per tutta la giornata di domenica, ecco le previsioni degli esperti del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali

Nelle prossime ore a Monza e in Brianza è atteso un 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla provincia. Dalle 9 di domenica 26 settembre è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

Le previsioni meteo

Per la giornata di domenica 26 settembre i meteorologi del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali prevedono il "transito di una veloce perturbazione da Ovest verso Est" che porterà "piogge possibili su tutta la regione, da deboli a moderate (per lo più con accumuli di precipitazione tra 5 e 40 mm/24h), più diffuse e frequenti tra la tarda mattinata ed il pomeriggio, in esaurimento nel corso della serata".

"Nella fase di maggiore intensità le piogge potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco, con maggiore probabilità sulle zone di Bassa Pianura e Appennino - hanno precisato gli esperti -. Vento in Pianura debole da Est con locali rinforzi o raffiche nella fase più intensa del passaggio perturbato fino a 35 km/h".